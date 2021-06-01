Путин поздравил с Днем защиты детей участников фестиваля "Большая перемена"

Он напомнил о важности помощи детям в раскрытии их способностей.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского фестиваля "Большая перемена". Глава государства подчеркнул, что данное мероприятие призвано помочь школьникам найти призвание в жизни.

Среди вас, нынешних школьников, - авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что в настоящее время главной задачей взрослых и властей страны является создание на территории РФ условий, которые бы помогли детям раскрыть их способности, почувствовать свое признание и найти собственный путь в жизни.

Отметим, "Большая перемена" проходит одновременно более чем на 20 площадках в Парке Горького в Москве. В ходе мероприятий школьники смогут посетить различные лекции, мастер-классы и дискуссионные площадки, на которых будут присутствовать ведущие представители многих сфер деятельности.

Ранее Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным дипломата.

Фото и видео: kremlin.ru