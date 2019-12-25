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AJet запускает прямые рейсы из Петербурга в Анкару с 1 июля
Сегодня, 17:09
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AJet запускает прямые рейсы из Петербурга в Анкару с 1 июля

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Полёты будут осуществляться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

С 1 июля из аэропорта Пулково открываются прямые авиарейсы в столицу Турции – Анкару. Новое направление запускает авиакомпания AJet, которая уже успешно выполняет рейсы из Петербурга в Стамбул.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой аэропорта, полёты будут осуществляться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Пулково запланирован на 05:00, а время в пути составит около 4 часов.

В 2025 году AJet перевезла более 124 тысяч пассажиров на маршруте в Стамбул, и с запуском нового направления в Анкару авиакомпания надеется на дальнейший рост. В пресс-службе аэропорта выразили уверенность, что это только начало большой истории, и новые рейсы станут популярными среди путешественников.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга запустят прямые рейсы во Вьетнам до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Теги: прямые авиарейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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