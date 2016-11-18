  1. Главная
Прямые авиарейсы запустят из Петербурга в Венесуэлу
Сегодня, 10:54
172
Организация прямого воздушного сообщения между двумя странами позволит расширить сотрудничество в сфере туризма и бизнеса.

Авиакомпания Conviasa планирует начать прямые перелёты между Венесуэлой и Петербургом в новом авиасезоне, получив необходимые согласования. Об этом сообщил Минтранс России после переговоров министров транспорта обеих стран — Андрея Никитина и Рамона Веласкеса.

На сегодняшний день из Москвы выполняются еженедельные рейсы Conviasa каждые две недели и дополнительные чартеры "Северного ветра" раз в десять дней.

Организация прямого воздушного сообщения между двумя странами позволит расширить сотрудничество в сфере туризма и бизнеса, подчеркнули в российском Министерстве транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что за девять месяцев аэропорт Пулково обслужил почти 16 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV

