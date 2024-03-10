  1. Главная
Прямая линия с вице-губернатором Сергеем Кропачевым состоится 13 ноября
Сегодня, 12:55
В предстоящий четверг, 13 ноября, в 20:00, состоится прямая линия с участием вице-губернатора Сергея Кропачева, в ходе которой горожане получат возможность задать интересующие их вопросы. 

Сергей Кропачев отвечает за работу Комитета по тарифам, а также Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Вопросы можно направить непосредственно на личной странице чиновника в соцсети "ВКонтакте" либо позвонить по номеру телефона 246-79-49.

Трансляция прямого эфира будет проходить на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе правительства Петербурга в соцсетях.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства.

Фото: Telegram / Сергей Кропачев 

Теги: прямая линия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

