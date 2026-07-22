Полиция выявила 10 нелегальных мигрантов на стройке в в Славянке

По итогам рейда составлены административные материалы.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга провели масштабный профилактический рейд в микрорайоне Славянка (Пушкинский район). Мероприятия были направлены на выявление нарушений миграционного законодательства среди рабочих, занятых на строительстве нового жилого комплекса, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе операции полицейские проверили документы почти у 200 человек, из которых 56 оказались иностранными гражданами. Проверяющие установили, что часть рабочих проживала в строительных городках, а некоторые обустроились прямо в недостроенных квартирах, где еще ведутся отделочные работы. Несколько человек попытались избежать досмотра и укрылись за насыпями песка, однако скрыться им не удалось.

По итогам рейда составлены административные материалы: 10 нарушителей доставлены в территориальный отдел полиции для привлечения к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ ("нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания"). В отношении двух иностранных граждан возбуждены дела по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от ранее назначенного наказания (самостоятельного контролируемого выезда из России). Теперь им грозит принудительное административное выдворение и штрафные санкции.

Работа по пресечению незаконной миграции продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что входе рейда на магистралях Васильевского острова задержан водитель в розыске. Еще один попался с оружием.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти