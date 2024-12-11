Женщина погибла в ДТП в Ломоносовском районе

Сейчас по данному инциденту проводится расследование, обстоятельства аварии уточняются.

в среду, 15 января, в 10:40 в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 13 километре трассы "Стрельна-Кипень-Гатчина". Прибыв на место аварии, инспекторы ГИБДД выяснили, что 22-летний водитель автомобиля Kia Rio потерял контроль над машиной на левом повороте, в результате чего транспортное средство оказалось на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком Scania.

В результате столкновения водитель Kia и его пассажир, младенец возрастом полтора месяца, получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. 24-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.

Сейчас по данному инциденту проводится расследование, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее организована проверка по факту массового ДТП на трассе А-118 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV