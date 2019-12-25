Полиция проводит проверку после конфликта подростков на детской площадке в Новом Девяткино

В данный момент сотрудники устанавливают личности всех участников инцидента, а также причины и условия возникновения ссоры.

Вечером 7 сентября в дежурную часть полиции Всеволожского района поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила о потасовке, которая произошла на детской площадке на Озерной улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестные мужчина и женщина применили физическую силу в отношении дочери заявительницы и ее знакомых, после чего скрылись с места происшествия. На вызов был направлен ближайший наряд Росгвардии и полиции.

Сама звонившая отказалась писать официальное заявление и обращаться за медицинской помощью для пострадавших. Однако правоохранители инициировали доследственную проверку. В данный момент сотрудники устанавливают личности всех участников инцидента, а также причины и условия возникновения ссоры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга разоблачила банду "консуматорш".

Фото: Piter.TV