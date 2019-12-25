Прокуратура проверила игровые площадки четырех детских садов в Невском районе

На площадках отсутствуют защитные навесы, защищающие малышей от неблагоприятных погодных явлений, таких как дождь и ветер.

Прокуратура Невского района проверила соблюдение стандартов безопасности и условий, направленных на охрану здоровья и жизни юных воспитанников детских садов.

Проверяющие выявили серьезные нарушения санитарных норм в четырёх учреждениях дошкольного образования: на игровых площадках отсутствуют защитные навесы, защищающие малышей от неблагоприятных погодных явлений, таких как дождь и ветер. Недостаток укрытий создаёт дополнительные риски для здоровья детей, проводящих длительное время на свежем воздухе.

Кроме того, обследованные детские сады имеют поврежденное дорожное покрытие: поверхность дворов покрыта трещинами, углублениями и неровностями, что повышает вероятность травматизма среди малолетних посетителей.

С целью устранения недостатков и улучшения состояния инфраструктуры руководитель прокуратуры Невского района направил судебные иски с требованием обеспечить выполнение нормативных требований по благоустройству игровых площадок и восстановлению покрытия в четырёх детсадах.

Исковые обращения сейчас находятся на стадии рассмотрения судом.

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Фото: Piter.TV