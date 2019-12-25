В Петербурге будут судить мужчину, показавшего продавцу фейковый скриншот о переводе 7 тыс. рублей

Похищенное было продано.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 30 июня сообщили в надзорном ведомстве.

В марте обвиняемый пришел в магазин в доме 25В по Удельному проспекту и попросил поставить защитное стекло на телефон. Пока сотрудник делал это, злоумышленник решил украсть с витрины мобильное устройство и наушники: он осмотрел технику и согласился приобрести ее, однако пояснил, что у него нет наличных. Тогда мужчина предложил перевести средства за услуги и товары, продавец согласился. Первый показал на экране чек, подтверждающий перевод, но сумма на счет не поступила. Общий ущерб – порядка 7 тыс. рублей. Похищенное было продано.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волхове задержаны двое подозреваемых в краже микроволновки и продуктов.

Фото: Piter.TV