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В Петербурге будут судить мужчину, показавшего продавцу фейковый скриншот о переводе 7 тыс. рублей
Сегодня, 12:44
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В Петербурге будут судить мужчину, показавшего продавцу фейковый скриншот о переводе 7 тыс. рублей

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Похищенное было продано.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 30 июня сообщили в надзорном ведомстве. 

В марте обвиняемый пришел в магазин в доме 25В по Удельному проспекту и попросил поставить защитное стекло на телефон. Пока сотрудник делал это, злоумышленник решил украсть с витрины мобильное устройство и наушники: он осмотрел технику и согласился приобрести ее, однако пояснил, что у него нет наличных. Тогда мужчина предложил перевести средства за услуги и товары, продавец согласился. Первый показал на экране чек, подтверждающий перевод, но сумма на счет не поступила. Общий ущерб – порядка 7 тыс. рублей. Похищенное было продано. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Волхове задержаны двое подозреваемых в краже микроволновки и продуктов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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