Бастрыкин поручил проверить опасную детскую площадку на крыше ЖК "Маршал" в Петербурге

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку сведений о возможном нарушении прав покупателей квартир в жилом комплексе "Маршал", расположенном на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге. Причиной обращения послужило письмо жильцов ЖК, направленное непосредственно главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Согласно материалам проверки, обнародованным пресс-службой ведомства, после введения жилого комплекса в эксплуатацию в 2019 году компания-застройщик отступила от первоначального проекта. В частности, вопреки обязательствам, жильцам не предоставлены детский сад и обустроенная парковочная зона. Вместо оговорённых объектов на территории комплекса возведено двухэтажное строение коммерческого назначения.

Отдельно жильцами подчеркнута проблема детской игровой площадки, расположенной прямо на крыше указанного строения. Согласно заявлению местных жителей, данная конструкция представляет реальную опасность для здоровья и жизни малышей ввиду отсутствия защитных барьеров и ограждений.

В связи с изложенными обстоятельствами Следственный комитет организовал процессуальное расследование обстоятельств дела. Руководству главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу поручено представить доклад с результатами предварительного и финального этапа проверки. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие правовые меры, включая возбуждение уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ