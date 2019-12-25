Александр Беглов провёл встречу с президентом Вьетнама То Ламом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл встречу с Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Президент Социалистической Республики высоко оценил значение визита петербургской делегации для развития межрегионального сотрудничества, а Беглов поблагодарил его за личное внимание к развитию связей с городом на Неве. Губернатор отметил, что делегация поработала результативно и что на него большое впечатление произвело то, как сегодня развивается Вьетнам.

Официальный визит делегации завершился представлением в ханойском театре кукол на воде Тханглонг — традиционном искусстве, зародившемся в речных деревнях несколько веков назад. Сегодня этот театр считается самым известным в мире: он работает ежедневно без выходных и даёт по 5–7 представлений в день. Спектакли состоят из разных сюжетов — от сбора урожая и рыбалки до мифов и легенд Вьетнама — и сопровождаются живой музыкой: флейтами, барабанами и дан бау, вьетнамским инструментом из деревянной доски и струны.

Ранее Петербург предложил Ханою пилотный проект участка метро.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга