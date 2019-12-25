В Петербурге простились с Владимиром Барановым, озвучившим диснеевского Винни-Пуха

Актер Владимир Баранов, подаривший голос Винни-Пуху, ушел в день юбилея героя.

В Петербурге простились с актером театра и кино Владимиром Барановым. Церемония состоялась 14 октября в большом зале Крематория на Шафировском проспекте. Артист умер на прошлой неделе в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием, пишет КП-Петербург.

Широкой аудитории Баранов известен прежде всего как голос диснеевского Винни-Пуха. Он озвучивал персонажа в конце 1990-х и в середине 2000-х годов. Актер также снимался в эпизодических ролях в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург" и "Агент национальной безопасности".

На церемонию прощания пришли более 100 человек, в том числе родственники, друзья и коллеги артиста. Среди присутствовавших были актеры и режиссеры Валерий Зиновьев, Олег Куликович, Валерий Дьяченко, Сергей Андрейчук, Галла Капицкая, Иван Латышев и Мария Соснякова. Проститься с Барановым также приехали его коллеги из Ярославского ТЮЗа.

Коллеги вспомнили и небольшие, но запоминающиеся работы актера. В частности, они рассказали о его эпизодической роли смеющегося милиционера в фильме "Гений" с Александром Абдуловым. По их словам, персонаж не произносил ни слова.

Прощание с Барановым совпало со 100-летием выхода первой книги Алана Милна "Винни-Пух". Издание впервые опубликовали в Лондоне 14 октября 1926 года. После кремации артиста родные и близкие проводили его в последний путь.

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Фото: Piter.tv