Прощание с погибшим в Непале петербургским альпинистом состоится 14 ноября

Прощальная церемония начнется в 13:00 в церкви Святого Дмитрия Солунского.

Прощание с Александром Душейко, одним из российских альпинистов, трагически погибшим в Непале на горе Дхаулагири, состоится в Петербурге 14 ноября. Эту новость сообщила городская общественная организация "Школа альпинизма Санкт-Петербурга" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Прощальная церемония начнется в 13:00 в церкви Святого Дмитрия Солунского. Похоронить Александра Душейко планируют в 14:30 на Северном кладбище. В 15:30 в трапезной "Помним-Любим" организуют поминальный обед.

Информация о гибели пяти российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале пришла 8 октября. Спортсмены покинули лагерь для восхождения рано утром 6 октября, после чего связь с ними прервалась. Впоследствии их тела нашли с борта поискового вертолета. Благодаря сложной и нестандартной спасательной операции удалось эвакуировать тела погибших.