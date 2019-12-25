Альпинист из Петербурга погиб при восхождении на гору Дхаулагири в Непале

Группа потеряла связь, когда вышла на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября.

Пятеро российских альпинистов, включая Александра Душейко из Санкт-Петербурга, погибли во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщило издание "Himalayan Times".

Тела погибших были найдены на высоте 7100 метров. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 метров. Александр Душейко ранее отмечал, что восхождение было трудным из-за состояния ледника: он также писал на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что ледник полностью открыт и сильно разрушен. Альпинистам приходилось забираться вправо от ледника, под ледяные сераки, чтобы пройти ледник без использования веревок и лестниц.

По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, группа потеряла связь, когда вышла на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября.

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Фото: wikipedia.org (Solundir.)