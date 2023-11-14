Один мужчина погиб в результате столкновения.

В Казани после столкновения с пирсом перевернулся катер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе паромной переправы Аракчино-Верхний Услон. По данным ведомства, катер столкнулся с пирсом и перевернулся. На его борту были пятеро взрослых. Четверо из них смогли выплыть. Один 37-летний мужчина утонул. Его тело из-под катера вытащили водолазы. Отмечается, что спасательного жилета на погибшем не было.

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Видео: МЧС России