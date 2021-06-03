Стало известно место похорон скульптора Евгения Ротанова

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц.

Заслуженного художника России, скульптора Евгения Ротанова похоронят завтра, 6 ноября, на Северном кладбище Петербурга. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников, пишет "Петербургский дневник".

Прощание и отпевание состоится 6 ноября на Северном кладбище.

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц, сообщил его сын Никита Ротанов.

Одной из последних работ мастера стал проект памятника Федору Шаляпину, занявший первое место в архитектурном конкурсе прошлого года. Над этим проектом Ротанов сотрудничал с архитектором Иваном Кожиным. Ранее творческий дуэт создал памятник Александру Блоку, установленный в начале 2023 года в сквере на улице Декабристов, дом 57.