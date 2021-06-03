  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно место похорон скульптора Евгения Ротанова
Сегодня, 16:14
201
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно место похорон скульптора Евгения Ротанова

0 0

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц.

Заслуженного художника России, скульптора Евгения Ротанова похоронят завтра, 6 ноября, на Северном кладбище Петербурга. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников, пишет "Петербургский дневник".

Прощание и отпевание состоится 6 ноября на Северном кладбище.

Евгений Ротанов скончался на прошлой неделе в одной из городских больниц, сообщил его сын Никита Ротанов.

Одной из последних работ мастера стал проект памятника Федору Шаляпину, занявший первое место в архитектурном конкурсе прошлого года. Над этим проектом Ротанов сотрудничал с архитектором Иваном Кожиным. Ранее творческий дуэт создал памятник Александру Блоку, установленный в начале 2023 года в сквере на улице Декабристов, дом 57.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградская балерина Аглая Чернова скончалась на 105-м году жизни.

Фото: Pxhere

Теги: похороны, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии