Ленинградская балерина Аглая Чернова скончалась на 105-м году жизни

Балерина Аглая Чернова ушла из жизни в возрасте 104 лет, оставив значительный вклад в историю и культуру Петербурга.
Аглая Михайловна обучалась у знаменитой Агриппины Вагановой и с 1939 года выступала в Кировском (ныне Мариинском) театре. Во время блокады Ленинграда она осталась в осажденном городе и продолжала выступать перед жителями, несмотря на тяжелые условия. Семья хранит афиши её выступлений, включая спектакли "Кармен" в 1942 году и "Вечер балета" в 1944 году. В одном из интервью, приуроченном к её столетию, она вспоминала, что зрительный зал был разрушен, поэтому артисты балета переодевались в царской ложе и танцевали в фойе. Зимой зрители не снимали верхнюю одежду из-за холода.
Аглая Чернова выступала на фронтах и в госпиталях для раненых солдат. Она говорила, что танцы для тяжелораненых бойцов придавали ей сил и надежды. Во времена блокады она служила в местной противовоздушной обороне, дежурила ночью на крышах и обезвреживала падающие бомбы. Её дом и родной театр были повреждены взрывами снарядов.
После окончания войны Аглая Михайловна вернулась на сцену Кировского театра и продолжила карьеру, поступив в консерваторию на балетмейстерский факультет.
До конца своих дней Аглая Михайловна была окружена заботой и любовью своей большой семьи, связанной с театральным искусством. Её дочь Татьяна Чернова работает в Петербургском государственном детском музыкальном театре "Зазеркалье".
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Фото: mariinsky.ru
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