В Петербурге пройдёт прощание с актёром Константином Шелестуном

Актёр обрёл известность благодаря популярным сериалам 2000-х.

Завтра, 9 июня, в 13:00 в Центре ритуальных услуг на улице Партизанской состоится церемония прощания с известным российским актёром Константином Шелестуном. Об этом сообщили в "Небольшом драматическом театре", где артист был ведущим исполнителем.

51-летний Шелестун скончался накануне своих спектаклей, которые должны были пройти 14 и 15 июня. По предварительным данным, причиной смерти стал повторный сердечный приступ.

Актёр, родившийся в 1975 году, получил известность благодаря ролям в популярных сериалах 2000-х, включая "Убойную силу", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Морские дьяволы". Его фильмография насчитывает десятки работ в кино и на телевидении.

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Фото: ВКонтакте / НДТ Льва Эренбурга