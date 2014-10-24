Петербург простился с композитором Игорем Верховским

Его творческое наследие продолжает жить в его работах для кино и телевидения.

Накануне, 7 июня, в часовне Святого Иова на Волковском православном кладбище Санкт-Петербурга состоялось прощание с известным композитором Игорем Верховским, скончавшимся в возрасте 60 лет.

Как сообщила вдова музыканта в социальных сетях, смерть наступила скоропостижно - менее месяца назад Верховский отметил свой юбилей. Ленинградец по рождению, Игорь Верховский оставил яркий след в российском кинематографе, создав музыку к почти двум десяткам фильмов, среди которых "Морской узел", "Лабиринты разума", "Игра on-line", "Страховщики", "Боец 2: Рождение легенды", "Перстень наследника династии" и другие известные картины.

Коллеги и друзья вспоминают его как талантливого композитора и аранжировщика, чьи работы стали неотъемлемой частью современного российского кино, отмечая особую эмоциональность и глубину созданных им музыкальных образов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге на 101-м году жизни скончался ветеран Владимир Слепов.

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