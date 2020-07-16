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Прокуратура Петербурга начала проверку после скандала с водителем социального такси
Сегодня, 9:33
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Прокуратура Петербурга начала проверку после скандала с водителем социального такси

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Ведомство возбудило уголовное дело.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась ситуацией с водителем социального такси, который оскорбил и, возможно, ударил пожилую пассажирку. Ведомство начало проверку по поручению прокурора Сергея Литвиненко.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе проверки прокуратура оценит законность действий перевозчика и соблюдение им требований безопасности. 

Речь идет об инциденте, который произошел 15-го сентября у поликлинике на Кавалергадской улице. По словам очевидца, водитель кричал инвалиду первой группы, что она поторапливалась, а наезжал на нее за опоздание. Свидетельница утверждает, что не обошлось без рукоприкладства. Часть скандала попала на видео.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: прокуратура Красногвардейского района

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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