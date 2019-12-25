На производство 29 фильмов в Петербурге выделят 250 млн рублей

Комментируя итоги конкурса, директор Эрмитажа Борис Пиотровский отметил, что начиная с 2022 года возможность участия в нём получили как некоммерческие структуры, так и коммерческие студии.

В Петербурге завершён отбор претендентов на получение государственных субсидий для производителей национального кинематографа. Итоги конкурса показали, что в 2025 году государственную поддержку смогут получить 29 из представленных 89 проектов.

Сумма субсидий, выделенная на производство отечественных картин в этом году, достигла отметки в 250 миллионов рублей. Экспертная комиссия, состоящая из профессиональных кинокритиков, деятелей искусства, представителей Союзов кинематографистов и профильных некоммерческих организаций, одобрила проекты самой разной направленности.

Комментируя итоги конкурса, директор Эрмитажа Борис Пиотровский отметил, что начиная с 2022 года возможность участия в нём получили как некоммерческие структуры, так и коммерческие студии. Появился и механизм компенсации расходов по фильмам, съёмка которых уже завершилась. В планах на 2026 год — дальнейшее увеличение суммы финансирования до 350 миллионов рублей.

Среди проектов, которым будет предоставлена финансовая поддержка, находятся ленты, повествующие о событиях Великой Отечественной войны, такие как "Фронтовые сестрички" и "Остров Сухо". Будут запущены в производство художественные фильмы "Три струны", "Мещера", а также документальные проекты "Брат навсегда", "Операция "Росси"" и другие творения киностудии "Ленфильм".

Фото: Pxhere

