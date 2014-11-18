В Петербурге утвердили программу развития города до 2030 года

В Петербурге состоялась партийная конференция регионального отделения "Единой России", на которой была утверждена предвыборная программа партии на выборах в Законодательное собрание. Документ объединил ключевые направления развития города, которые уже реализуются в рамках "Десяти приоритетов Санкт-Петербурга" и Народной программы партии.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что программные положения синхронизированы с реальными запросами горожан. В частности, в документе зафиксированы обязательства по строительству Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Также программа предусматривает развитие метрополитена, создание технологических долин, строительство школ и поликлиник.

Как отметил Беглов, реализовывать принятую программу будут депутаты нового созыва Законодательного собрания, которые будут избраны в сентябре. На конференции было подчёркнуто, что Петербург продолжает демонстрировать высокие темпы промышленного роста и инвестиционной привлекательности. До выборов в ЗакС и Госдуму остаётся менее месяца.

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Фото: Piter.tv