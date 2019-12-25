Проект ТПУ "Девяткино" скорректирован в Ленобласти

На данном участке планируется строительство 555 метров новой четырёхполосной городской магистрали, которая будет оснащена системой регулируемого движения.

Правительство Ленобласти одобрило изменения в документации по планировке территории, касающиеся транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Девяткино". Эти изменения связаны с созданием новой дорожной инфраструктуры, которая обеспечит соединение выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с дорогой на Матоксу в створе Гражданского проспекта.

На данном участке планируется строительство 555 метров новой четырёхполосной городской магистрали, которая будет оснащена системой регулируемого движения.

Как отметил глава комитета градостроительной политики региона Игорь Кулаков, несмотря на небольшую протяженность участка, его значение велико: такие решения формируют единую транспортную систему, создают дополнительные связи и способствуют разгрузке въезда в Мурино и Новое Девяткино. Он также подчеркнул, что корректировка документации позволит более эффективно интегрировать будущий ТПУ "Девяткино" в новую дорожную схему.

