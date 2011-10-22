Миколог объяснил, когда закончится грибной сезон в 2026 году

В некоторых регионах ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов с 1 сентября

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков рассказал, что продолжительность грибного сезона зависит исключительно от погоды. Иногда бывает, что чуть ли не до Нового года можно за грибами ходить, а иногда в сентябре и октябре сезон заканчивается. Если резко ударили морозы, то остаются только специфические виды, приспособленные к экстремальным условиям, заявил эксперт.

Он подчеркнул, что главное правило при сборе — брать только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Если есть сомнения, лучше не рисковать. Также важно следить за температурой и влажностью, а также выбирать лес вдали от промышленных зон.

С 1 сентября 2026 года в Московской области вступили в силу новые штрафы за сбор грибов, занесённых в региональную Красную книгу. В Подмосковье охраняются 26 видов грибов. Многие из них внешне похожи на привычные съедобные: боровик укореняющийся, подберезовик разноцветный, груздь лиловеющий, сыроежки золотистые, разнолистные и зеленоватые.

Эксперты рассказали, какие грибы в Петербурге лучше обходить стороной.

Фото: pxhere.com