Участок проспекта Ветеранов продлили в Петербурге

Строители предусмотрели качественную систему освещения улиц и обустроили комфортабельные остановки общественного транспорта.

Строительство первого этапа перспективной транспортной артерии на юго-западе Петербурга увеличило длину проспекта Ветеранов сразу на 746 метров. Работа выполнена строительной компанией Setl Group. Новую дорогу открыли поэтапно, её эксплуатация начнётся одновременно с заселение жилых комплексов в новом квартале.

Завершён участок скоростной трассы, состоящий из четырех полос движения, оборудованный велосипедной дорожкой и удобными пешеходными тротуарами. Строители предусмотрели качественную систему освещения улиц и обустроили комфортабельные остановки общественного транспорта. Помимо основной трассы, предусмотрены удобные подъездные пути вдоль обоих сторон магистрали с парковочными карманами для автомобилей.

Новый отрезок предназначен облегчить нагрузку на городские транспортные потоки и повысить доступность близлежащих районов. Общая проектная длина данного участка магистрали (от проспекта Будённого до Красносельского шоссе) равна 1,2 километра. Оставшиеся 454 метра дороги, относящиеся ко второму этапу, планируется достроить в ближайшие сроки, ориентировочно в следующем году.

Ранее Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая "Славянка".

Фото: пресс-служба Setl Group