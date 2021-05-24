Бизнес-центр "Новая Аура" в Петербурге выставлен на продажу за 3,5 млрд рублей

В Петербурге на продажу выставлен бизнес-центр с торговой галереей "Новая Аура", стоимость которого составляет 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". По мнению экспертов в области коммерческой недвижимости, цена может быть завышена, а сам объект представляет собой сложную задачу для реализации из-за своей большой площади и необходимости проведения реновации.

Объявление о продаже появилось на одной из онлайн-площадок 9 апреля и было опубликовано московским агентством недвижимости BARNES Moscow. Представитель агентства подтвердил, что они выступают посредниками в сделке, однако детали не разглашаются, так как требуется согласование с собственником. По информации участников рынка, владельцем здания является девелопер Андрей Недбаев, который также является соучредителем нескольких компаний, включая ООО "СЗ "Резиденция Рощино"" (60% в уставном капитале), ООО "Новое Рощино" (75%) и ООО "АН-Инвест".

Согласно данным ЕГРЮЛ, с мая 2022 года учредителем ООО "Новая Аура" является комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Горизонт Н". В финансовой отчетности компании указано, что в 2025 году выручка выросла на 16% и составила 137,7 миллиона рублей, однако чистый убыток достиг 3,3 миллиона рублей.

Фото: сайт БЦ "Новая Аура"