Из-за аварии на КАД с пострадавшим собралась огромная пробка

Утром 13 ноября на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга в результате ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовых машин пострадал мужчина. Информацию об аварии, на месте которой собралась огромная пробка, распространила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Место происшествия зафиксировано на внешней стороне КАД, в зоне выезда на Шафировский проспект, на участке 38 км. Из-за случившейся аварии заблокированы первая полоса и полоса безопасности, образовавшаяся пробка довольно значительная.

Потерпевший был доставлен в больницу, состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

