Сегодня, 12:44
Из-за аварии на КАД с пострадавшим собралась огромная пробка

Состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

Утром 13 ноября на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга в результате ДТП  с участием легкового автомобиля и двух грузовых машин пострадал  мужчина. Информацию об аварии, на месте которой собралась огромная пробка, распространила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Место происшествия зафиксировано на внешней стороне КАД, в зоне выезда на Шафировский проспект, на участке 38 км. Из-за случившейся аварии заблокированы первая полоса и полоса безопасности, образовавшаяся пробка довольно значительная.

Потерпевший был доставлен в больницу, состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе М-10 под Петербургом погиб водитель Hyundai Solaris.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

