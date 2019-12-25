Пробка длиной почти 6 км сковала Приморский проспект

Движение затруднено от станции метро "Беговая" до "Черной речки".

Сервис "Яндекс.Пробки" фиксирует крупный транспортный затор на Приморском проспекте в Петербурге протяженностью около 6 км. Движение затруднено от станции метро "Беговая" до "Черной речки".

Одной из причин пробки стал инцидент возле Шишмаревского переулка, где произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Проезжающие автомобилисты уступают дорогу автомобилю скорой помощи и сотрудникам дорожной полиции.

Дополнительно усугубляет ситуацию ремонтные работы, проводящиеся на данном участке дороги.

Ранее, 8 декабря, массовая авария на КАД парализовала движение и вызвала пробку длиной 6,5 км. На сервисе "Яндекс.Пробки" уровень загруженности в городе оценивался в 7 баллов, что превышает стандартные показатели для понедельника вечера.

Скриншот: Яндекс.пробки