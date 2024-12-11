В Пушкинском районе введут ограничения в связи с пробегом "Пулково – Пушкин"

Изменения в движении транспорта коснутся нескольких автобусных маршрутов.

В воскресенье, 19 января, на 8 участках дорог в Пушкинском районе Петербурга и на части Пулковского шоссе будут введены ограничения на движение транспортных средств. Их введут в связи с проведением 54-го легкоатлетического пробега "Пулково – Пушкин", – сообщают в пресс-службе комтранса Северной столицы.

В частности, с 08:30 до 13:00 ограничения будут действовать на 4 участках дорог в Пушкинском районе. Отдельные дороги будут заблокированы на протяжение всего дня – с 00:00 до 23:59. Проезжая часть Пулковского шоссе вдоль 411-го дома в направлении к Петербургскому шоссе будет сужена также с 08:30 до 13:00.

Временные изменения движения автобусов коснутся маршрутов №186, №187, №236, №299, №342 и №385.

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