Петербуржца осудили за призывы к одобрению терроризма

Первые два года осуждённый проведёт в тюремном заключении, после чего его переведут в исправительное учреждение общего режима на аналогичный срок.

Первый Западный окружной военный суд признал Леонида Богатищева виновным в публичных призывах к террористической деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. В течение следующих двух лет мужчина будет находиться в тюрьме, а затем его переведут в колонию общего режима на такой же срок. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Первые два года осуждённый проведёт в тюремном заключении, после чего его переведут в исправительное учреждение общего режима на аналогичный срок. Кроме того, Богатищеву на два года запрещено управлять сайтами и каналами.

Подсудимый ранее признал свою вину по обвинению, которое было ему предъявлено.

По данным следствия, с 9 июня 2019 года по 30 октября 2020 года Богатищев размещал в своих социальных сетях материалы, оправдывающие действия террористов Шамиля Басаева и Джохара Дудаева. Он публиковал комментарии, в которых призывал к убийству людей по национальному признаку (русских), ассоциируя их с представителями Вооружённых сил Российской Федерации.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров чеченских сепаратистов, участвовал в вооружённых конфликтах в Абхазии и Чечне. Он организовал теракт в Буденновске и был ликвидирован в 2006 году.

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Фото: Piter.TV