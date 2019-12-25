Школьники из 27 учебных заведений попробовали себя в рабочих профессиях.

В Молодёжном карьерном центре "Работа молодёжи России" на Краснопутиловской улице в Петербурге состоялась ярмарка профессий "Компетенции будущего". В интерактивной программе "Завод профессий будущего" приняли участие более 600 учеников 9-х и 10-х классов из 27 образовательных учреждений. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Представители крупных промышленных предприятий, среди которых "Силовые машины", ОДК-Климов, "Киров-Энергомаш", Петербургский тракторный завод и "Ижора", рассказали школьникам о работе специалистов. Участникам показали особенности проектирования и сборки оборудования, токарной обработки, сварки и контроля качества.

Подростки смогли попробовать свои силы в практических заданиях и узнать, в каких учебных заведениях можно получить образование по представленным направлениям.

По данным портала "Работа России", в Петербурге открыто 2069 вакансий слесарей, 781 вакансия сварщиков и 107 вакансий токарей. Также работодатели ищут инженеров-конструкторов и специалистов по контролю качества.

Ранее мы сообщили о том, что квартира-мастерская художника Николая II ушла с молотка за 80 млн рублей.

Фото: Magnific