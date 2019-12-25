Петербуржец проведет 12 лет в колонии за избиение мужчины до смерти в коммуналке на Гороховой

Житель Петербурга осужден на 12 лет за причинение вреда здоровью, повлекшего смерть. Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено было коллегией присяжных заседателей, рассказали в прокуратуре Петербурга.
Установлено, что 13 марта 2023 года А., находясь в одной из коммунальных квартир в доме 75 по Гороховой улице, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему тупыми твердыми предметами не менее 4 ударов в область головы и лица, не менее 5 ударов в область туловища, не менее 9 – в область верхних и нижних конечностей, а также душил пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.
Вердиктом коллегии присяжных заседателей А. единодушно признан виновным.
Суд назначил петербуржцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее петербуржца приговорили к условному сроку за разбитые ложкой для обуви витрины в пекарне.
Фото: Piter.tv
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