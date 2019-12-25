Петербуржец проведет 12 лет в колонии за избиение мужчины до смерти в коммуналке на Гороховой

Вердиктом коллегии присяжных заседателей А. единодушно признан виновным.

Житель Петербурга осужден на 12 лет за причинение вреда здоровью, повлекшего смерть. Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено было коллегией присяжных заседателей, рассказали в прокуратуре Петербурга.

Установлено, что 13 марта 2023 года А., находясь в одной из коммунальных квартир в доме 75 по Гороховой улице, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему тупыми твердыми предметами не менее 4 ударов в область головы и лица, не менее 5 ударов в область туловища, не менее 9 – в область верхних и нижних конечностей, а также душил пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей А. единодушно признан виновным.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее петербуржца приговорили к условному сроку за разбитые ложкой для обуви витрины в пекарне.

Фото: Piter.tv