Приговор инструкторам за гибель ребенка в Хибинах огласили в Петербурге

Двое инструкторов приговорены к трех годам принудительных работ за вывод группы несовершеннолетних туристов в опасную лавинную зону Хибинских гор, где погибли и пострадали подростки. Информацию распространила прокуратура Петербурга.

Судебное разбирательство завершилось обвинительным приговором Приморского районного суда, рассматривавшего обстоятельства происшествия, произошедшего весной 2021 года. Инструкторов обвинили в оказании опасных услуг, приведших к гибели человека вследствие халатности.

Расследование показало, что оба обвиняемых самостоятельно отклонились от утверждённого маршрута, отведя подростков в регион с высоким риском схода лавины. Туристы оказались неподготовленными, не имея специального снаряжения.

22 марта произошло чрезвычайное происшествие: лавина накрыла группу, оставив семерых ребят с тяжёлыми увечьями. Одна девочка погибла.

Суд постановил наказать обоих фигурантов принудительными работами на три года с вычетом 10% заработной платы в пользу государства. Приговор остаётся предметом возможного оспаривания сторонами судебного разбирательства.

Фото: ВКонтакте / FINISHERR - СТАРТЫ