Пьяная петербурженка угнала авто знакомого и разбила его

Суд ограничил свободу женщине.

В Приморском районе Санкт‑Петербурга вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в угоне автомобиля знакомого. Инцидент произошёл 3 января, когда женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась ключами, оставленными в салоне "Хендай Солярис", запустила двигатель и отправилась на нём кататься.

Около 5:30 утра в Петроградском районе автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.

В суде женщина признала вину частично. Она объяснила свои действия тем, что была вынуждена уехать, чтобы избежать навязчивых приставаний другого знакомого. По её версии, когда тот вышел из машины, она опасалась его дальнейших противоправных действий, пересела на водительское сиденье и покинула место. Однако проверка не подтвердила факт домогательств.

В ходе поездки автомобиль получил механические повреждения. Общая стоимость восстановительного ремонта оценена в ₽362 669.

Суд назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Кроме того, она обязана выплатить владельцу автомобиля полную сумму ущерба в размере стоимости ремонта.

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Фото: Piter.TV