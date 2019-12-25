Экс-сотрудницы Таврического Банка признаны виновными в хищении денежных средств вкладчиков

Суд постановил назначить наказание обеим осужденным в виде условного лишения свободы.

Во вторник, 28 октября, Сосновоборский городской суд Ленобласти вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора Сосновоборского филиала Таврического Банка (АО), находящегося в Петербурге, Галине Барановой и сотруднице того же подразделения, ведущей клиентскому менеджеру Вере Барановой, признав их виновными в присвоении 14,7 млн рублей со счетов клиентов банка.

Суд постановил назначить наказание обеим осужденным в виде условного лишения свободы: Галине Барановой назначено 3,5 года, а её дочери Вере Барановой — 3 года условно.

Иск Агентства по страхованию вкладов, защищавшего интересы банка и заявившего о возмещении убытков на сумму 8,1 млн рублей, будет рассмотрен отдельно в гражданском производстве. Дом, принадлежащий Галине Барановой, находящийся в Ленинградской области, остается под арестом.

Ранее, 3 сентября 2025 года, Центральный банк России отозвал лицензию у Таврического Банка из-за невозможности реализовать эффективную стратегию оздоровления финансового учреждения. Впоследствии, 15 октября 2025 года, банк был объявлен банкротом.

Фото: Piter.TV