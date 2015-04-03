Терапевт перечислил причины весеннего недомогания

Медик отметил, что самая частая причина плохого самочувствия в межсезонье – это простуда.

Может ли плохое самочувствие, которое появляется с приходом весны, быть признаком серьезной болезни, в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко.

Терапевт отметил, что самая частая причина плохого самочувствия в межсезонье – это простуда. Медик отметил, что не стоит беспокоится о насморке, если он появляется только на холоде. Но если появляются и другие симптомы, то стоит обратиться к врачу.

Если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.

Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится. Филипп Кузьменко, врач-терапевт, кардиолог, диетолог

Терапевт при этом советовал не рассчитывать на восстановление сил с помощью витаминов.

В целом недостаток витаминов – это конкретное заболевание, диагноз. Недостаток витамина А – развивается куриная слепота, витамина С – это цинга. <…> Но, если у вас слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно. Филипп Кузьменко, врач-терапевт, кардиолог, диетолог

Сезонная простуда поможет защитить организм от коронавируса.

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