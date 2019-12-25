Ученые установили, что человек после простуды имеет набор В-клеток, способных идентифицировать различные коронавирусы.

Сезонная простуда поможет защитить организм от коронавируса. Об этом заявили ученые в публикации для mBio. Они уточнили, что переболев сезонной простудой пациент может получить иммунитет к заражению многими коронавирусами, включая возбудитель инфекции COVID-19.

Проанализировав образцы крови 26 больных, которые выздоравливали от коронавирусной инфекции, мы обнаружили, что у многих из них уже был набор В-клеток, которые могли идентифицировать SARS-CoV-2 и, самое главное, – могли их нейтрализовать Марк Сангстер, профессор Рочестсерского университета

Данные образцы крови специалисты сравнили с образцами здоровых людей. В работе эксперты проанализировали концентрацию "старых" B-клеток памяти (иммунных клеток, которые находят патогены в организме и вырабатывают антитела). "старые" образцы смогли распознавать практически все бета-коронавирусы и подавлять их активность. Однако ученые не могут назвать, насколько выработанные B-клетки памяти будут эффективны против COVID-19, а также какое достаточное для этого количество таких клеток должно быть в организме.

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