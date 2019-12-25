Петербургская Росгвардия задержала пьяного водителя автомобиля каршеринга после увиденного ДТП

При патрулировании сотрудники Росгвардии​ на улице Савушкина увидели, как​ автомобиль каршеринга врезался в​ припаркованные машины.

В ночь на 25 сентября на улице Савушкина произошло ДТП. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на патрулировании, стали свидетелями того, как автомобиль каршеринга врезался в припаркованные машины "Skoda Kodiaq" и "Ford Mondeo". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако, 21-летний водитель арендованной иномарки был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. У него имелись внешние признаки алкогольного опьянения. После задержания, водителя передали наряду ГИБДД для проведения дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что пострадавший от взрыва во Всеволожском районе подорвался на финском снаряде 1918 года.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга