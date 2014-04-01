Президент Литвы подтвердил гибель трех военных США в болоте

Тело четвертого солдата ищут водолазы.

Президент Литвы Гитанас Наусед подтвердил гибель трех американских военных, которые проходили учения на территории страны и пропали без вести на полигоне в Пабраде 25 марта. Они погибли в болоте, выполняя учебные маневры на гусеничном бронеавтомобиле, – следует из сообщения пресс-службы литовского лидера.

Ранее смерть военных подтвердили и в объединенном командовании США в Европе и Африке. По данным начальника Генштаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюса Балтренаса, водолазы продолжают искать четвертого американского солдата.

Утром 31 марта министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщал, что из болота, где проходили учения, вытащили бронеавтомобиль M88 Hercules.

Председатель фонда восстановления и охран болот Нериюс Заблецкис также заявил, что болото, в котором погибли американские военные, не было вынесено на географические карты.

Приходится констатировать, что государственные инстанции не располагают достоверными картами, где были бы указаны все опасные для передвижения болотистые места. Нериюс Заблецкис, Председатель фонда восстановления и охран болот Литвы

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме.

Фото: Associated Press