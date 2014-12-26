В Петербурге уровень преступности снизился на 5,7%

При этом раскрываемость увеличилась на 9,2%.

С января по октябрь 2025 года полицейские Петербурга зарегистрировали 51,2 тыс. преступлений. Как пишет Neva.Today, ссылаясь на ФКУ "Главный информационно-аналитический центр", показатель сократился на 5,7%.

При этом раскрываемость увеличилась на 9,2%. В общей сложности удалось раскрыть 11,3 тыс. уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: Путин сообщил о снижении уличной преступности в России. Он поблагодарил руководство и личный состав МВД за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.

