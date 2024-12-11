Путин сообщил о снижении уличной преступности в России

Он поблагодарил руководство и личный состав ведомства за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.

Президет РФ Владимир Путин сообщил о снижении уличной преступности в стране. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

В начале заседания глава государства отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах. Он поблагодарил руководство и личный состав ведомства за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.

Так, улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru