Минниханов отметил, что по поручению президента власти региона работают с исламским миром и российскими исламскими организациями.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с президентом Минниханов рассказал о промышленности и строительстве в регионе. Также глава Татарстана отметил, что по поручению Путина власти работают с исламским миром и российскими исламскими организациями. По его словам, в отношении всех религиозных организаций действует полная поддержка.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Иркутской области.

Видео: kremlin.ru