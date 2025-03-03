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Путин провел встречу с главой Татарстана

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Минниханов отметил, что по поручению президента власти региона работают с исламским миром и российскими исламскими организациями.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с президентом Минниханов рассказал о промышленности и строительстве в регионе. Также глава Татарстана отметил, что по поручению Путина власти работают с исламским миром и российскими исламскими организациями. По его словам, в отношении всех религиозных организаций действует полная поддержка.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Иркутской области.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, рустам минниханов, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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