Путин провел встречу с главой Иркутской области

На встрече с президентов Кобзев доложил о результатах социально-экономического развития региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Кобзев доложил о результатах социально-экономического развития региона. Глава Иркутской области также доложил Путину о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна. Отдельно были затрону вопросы подготовки к разднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений.

Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы РФ.

Видео: kremlin.ru