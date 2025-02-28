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Путин провел встречу с главой Иркутской области

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На встрече с президентов Кобзев доложил о результатах социально-экономического развития региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Кобзев доложил о результатах социально-экономического развития региона. Глава Иркутской области также доложил Путину о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна. Отдельно были затрону вопросы подготовки к разднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, расселения аварийного жилья и увеличения количества персонала медучреждений.

Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы РФ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, игорь кобзев, иркутская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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