Почти половина преступлений среди иностранцев приходится на Петербург, Москву и Подмосковье

Как пояснил представитель ведомства, Москва, Московская область и Петербург обеспечивают почти половину всех таких случаев по стране.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть сообщил президенту России Владимиру Путину о статистике правонарушений. По его словам, Петербург вошел в число регионов с наибольшим количеством преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Как пояснил представитель ведомства, Москва, Московская область и Петербург обеспечивают почти половину всех таких случаев по стране. В ходе встречи он уточнил структуру преступности, отметив, что показатели этих трех субъектов традиционно высоки исходя из количества прибывающих туда людей.

На остальные регионы России в среднем приходится лишь по 2–3% от общего числа подобных преступлений.

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Фото: Piter.TV