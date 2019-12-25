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Почти половина преступлений среди иностранцев приходится на Петербург, Москву и Подмосковье
Сегодня, 10:51
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Почти половина преступлений среди иностранцев приходится на Петербург, Москву и Подмосковье

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Как пояснил представитель ведомства, Москва, Московская область и Петербург обеспечивают почти половину всех таких случаев по стране.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть сообщил президенту России Владимиру Путину о статистике правонарушений. По его словам, Петербург вошел в число регионов с наибольшим количеством преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Как пояснил представитель ведомства, Москва, Московская область и Петербург обеспечивают почти половину всех таких случаев по стране. В ходе встречи он уточнил структуру преступности, отметив, что показатели этих трех субъектов традиционно высоки исходя из количества прибывающих туда людей. 

На остальные регионы России в среднем приходится лишь по 2–3% от общего числа подобных преступлений.

Ранее мы сообщили о том, что масштабную проверку такси провели в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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