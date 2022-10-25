В Петербурге прекратили уголовное дело о краже в отношении бывшего военнослужащего

На заседании защита просила освободить его от уголовной ответственности, ссылаясь на то, что в период службы он проявил себя с положительной стороны.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование в отношении 26-летнего Ильи Кулиди, обвиняемого в краже. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По материалам дела, летом 2023 года мужчина незаконно проник на территорию распределительного центра в Шушарах, где в раздевалке сотрудников нашёл чужой мобильный телефон. С его помощью Кулиди перевёл 4 тысячи рублей на счёт знакомого, не посвящённого в его действия.

Позже уголовное производство было приостановлено: мужчина подписал контракт на военную службу и был включён в списки личного состава. В декабре 2023 года дело заморозили, однако летом 2025-го процесс возобновили — к тому времени Кулиди был уволен со службы по состоянию здоровья.

На заседании защита просила освободить его от уголовной ответственности, ссылаясь на то, что в период службы он проявил себя с положительной стороны. В частности, Кулиди был награждён медалью "За отвагу" за участие в боевых действиях.

Суд учёл этот факт и постановил прекратить дело, освободив мужчину от ответственности в соответствии с законодательством.

Уроженец Хабаровского края подозревается в краже рубашки из магазина в Пулково.

Фото: Piter.tv