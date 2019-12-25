Врач назвала правила восстановления после коронавируса

Основополагающие – спорт и правильное питание.

Для восстановления организма после перенесенного коронавируса есть несколько правил. Их в разговоре с "Московским комсомольцем" перечислила терапевт Ольга Змановская.

Во время восстановления нужно заниматься легкими или умеренными физическими нагрузками, гимнастикой, аэробикой, делать упражнения для дыхания. Заниматься можно и лежа, но делать это нужно регулярно.

Еще один шаг на пути к восстановлению – правильное питание. В рационе должно быть больше белков и витамина C. После приема антибиотиков полезны ряженка, кефир, йогурты без добавок. Не стоит перегружать организм острым, соленым, сладким и жареным.

При частом сердцебиении нужно отказаться от кофе и чая. Гулять нужно не менее часа, а ложиться спать до 22:00 и спать не меньше восьми часов.

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