Пожар в здании бывшего электрозавода в Москве: опубликованы кадры с места происшествия

Эвакуировано более 120 человек

Вечером 8 февраля в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы произошел крупный пожар. По данным МЧС, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц спецтехники. Спасатели эвакуировали около 120 человек, из них 90 были спасены из зоны возгорания.

Площадь пожара составляет 100 кв. м, внутри здания наблюдается сильное задымление. Часть строения обесточена. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегруз. В социальных сетях также появилась информация от арендаторов помещений на 3-м этаже комплекса, которые якобы жаловались на запах гари накануне происшествия.

Очевидцы сообщили, что в момент пожара в здании находилось около сотни человек, многие выбирались самостоятельно, выламывая двери. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

UPD: По данным РИА Новости по состоянию на 19.40 площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Издание также сообщает о 5 пострадавших.

Видео: ВАО Москва, Москва24