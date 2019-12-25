Огонь охватил деревянный дом на улице Коробицына

Информация о возможных жертвах либо пострадавших отсутствует.

Сообщение о возгорании на улице Коробицына, дом №15 в Курортном районе поступило ранним утром 1 сентября около 1 часа 42 минут. Горел деревянный дом площадью примерно 180 кв.м., огонь охватил территорию порядка 70 "квадратов".

Возгорание было успешно устранено спустя чуть больше часа, в 2:54. Информация о возможных жертвах либо пострадавших отсутствует.

Для тушения огня были задействованы 3 единицы специальной пожарной техники и 15 сотрудников ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Фото: Piter.TV