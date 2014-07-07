Пожар в строящемся складе на Ленсоветовской дороге локализовали

Спасатели локализовали пожар на складе в Шушарах. Огонь полностью охватил еще не достроенное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября в 13:40. В 15:19 ранг пожара достиг №3. Огонь удалось локализовать в 16:41. Из-за происшествия на дороге образовались пробки.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвуют 75 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

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