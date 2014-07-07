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Пожар в строящемся складе на Ленсоветовской дороге локализовали

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Спасатели локализовали пожар на складе в Шушарах. Огонь полностью охватил еще не достроенное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №353 на Ленсоветовской дороге поступило 9 ноября в 13:40. В 15:19 ранг пожара достиг №3. Огонь удалось локализовать в 16:41. Из-за происшествия на дороге образовались пробки. 

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвуют 75 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Абрамова, Никита Марков

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Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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