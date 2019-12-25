Пожар на Яхтенной улице удалось ликвидировать за 24 минуты

Огонь охватил помещение площадью около 4 кв.м., горели предметы домашней обстановки.

Сегодня, 5 декабря, в Приморском районе Петербурга произошёл пожар. В 13:55 поступил сигнал о возгорании в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Яхтенная, дом 24, корпус 2.

Огонь охватил помещение площадью около 4 кв.м., горели предметы домашней обстановки. Сотрудники МЧС смогли справиться с огнём достаточно оперативно — спустя 24 минуты, в 14:19, пламя было полностью потушено.

На ликвидацию возгорания прибыли 3специализированных автомобиля пожарной службы и 15 спасателей. Предварительно установлено, что никто из жильцов не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что ночной пожар на крыше ТРК "Континент" тушили почти 30 человек.

Фото: Piter.TV